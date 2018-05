Bei seit Monaten vorbereiteter Razzia wurden am Mittwoch in St. Veit und Althofen zwei Glücksspiel-Lokale geschlossen und zwanzig Geräte beschlagnahmt. Ermittlungen wegen Menschenhandels und Geldwäsche gegen Gruppierung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Allein im letzten Monat wurden 100 Automaten beschlagnahmt © KLZ/Jürgen Fuchs

Unangekündigten "Besuch" bekamen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zwei Glücksspiel-Lokale in St. Veit und Althofen. In einer konzertierten Aktion schlugen über 20 Finanz- und Kriminalpolizisten sowie Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft zeitgleich zu. Auf Anfrage bestätigt Rigobert Rainer, Leiter der Finanzpolizei Süd, die Schließung der beiden durchsuchten Lokale und die Beschlagnahme von zwanzig illegalen Spielautomaten.