Die Sanierung der L 83 Krappfeld Straße wird fortgeführt, bereits im Vorjahr wurde ein Teil der L 83 Krappfeld Straße in der Gemeinde Kappel am Krappfeld saniert. Jetzt werden die Arbeiten in Pölling und Passering fortgesetzt. Die Kosten für die Sanierungen heuer: 680.000 Euro. An der L 83 Krappfeld Straße bei der Ortsdurchfahrt Pölling in der Gemeinde Kappel am Krappfeld wird bereits seit dieser Woche gebaut, die Kosten belaufen sich auf 280.000 Euro. Am Montag, dem 10. Juli, starten weitere Arbeiten an der Landesstraße.

Die Fahrbahn des knapp zwei Kilometer langen Abschnittes von Passering bis zum Kreisverkehr beim Gasthof Lindenwirt ist in einem desolaten Zustand und wird saniert. Die Kosten dafür betragen 400.000 Euro. "Damit sich der Straßenzustand nicht weiter verschlechtert, wird im Sommer die Sanierung der Landesstraße an mehreren Teilstücken fortgeführt. Dafür nehmen wir heuer insgesamt 680.000 Euro in die Hand", sagt Landeshauptmannstellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber. Bereits im Vorjahr wurde ein rund ein Kilometer langer Abschnitt bei der Ortsdurchfahrt Passering instandgesetzt.

In den nächsten Wochen ist die L 83 im Baustellenbereich teilweise einspurig befahrbar. Die Sanierungsarbeiten sind voraussichtlich am 4. August abgeschlossen.