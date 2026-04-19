Für Aufsehen sorgten im April 1986 zwei Männer in Kärnten. Sie kletterten ohne Seilsicherung senkrecht die Wände zweier historischer Gebäude hinauf. „Auf Taggenbrunn war es der international bekannte Bergführer Werner Suche, der auf diese aufsehenerregende Weise die Sicherheit der Mauerkronen des Innenhofbereichs prüfte“, schrieb die Kleine Zeitung.

Werner Hörner bei der Erstbesteigung des Annaturmes © KLZ

In Althofen gelang Werner Hörner (19) im Beisein Schaulustiger die Erstbesteigung des Annaturmes. Über diese beiden waghalsigen Unternehmungen berichtete übrigens auch der Fernsehsender Tele Uno.