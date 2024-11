Persönliches Jubiläum für eine bekannte Priesterpersönlichkeit der Diözese Gurk: Am kommenden Freitag, dem 22. November, feiert Dechant Gerhard Christoph Kalidz, Stiftspfarrer in Gurk, Provisor in St. Jakob ob Gurk und Zweinitz, Mitglied der Bistums-Geschäftsführung sowie Ökonom des Gurker Domkapitels, seinen 60. Geburtstag. Dieses persönliche Jubiläum wird Stiftspfarrer Kalidz am Sonntag, dem 1. Dezember, bei einem Dankgottesdienst um 10 Uhr im Gurker Dom mit anschließender Agape in besonderer Weise feiern. Musikalisch mitgestaltet wird diese Messe von der Familienmusik Aichern.

Kalidz, 1964 in Klagenfurt als siebentes von insgesamt zehn Kindern geboren, studierte nach der Matura 1983 am BG/BRG Lerchenfelderstraße Theologie in Salzburg und Graz. Nach seiner Priesterweihe 1991 in Friesach wirkte Kalidz drei Jahre lang als Kaplan in Wolfsberg. Von 1994 bis 2003 war Kalidz Pfarrprovisor von St. Gertraud im Lavanttal. Überdies war Kalidz bis 2003 auch für die Seelsorge in den Pfarren Kamp, St. Margarethen und Prebl verantwortlich. Von 1997 bis 2003 war er außerdem Dechant des Dekanates Wolfsberg.

2003 wurde er zum Generalvikar der Diözese Gurk und damit auch zum Mitglied des Gurker Domkapitels und des Bischöflichen Konsistoriums ernannt. Die Funktion des Generalvikars hatte Kalidz bis 2008 inne. Seit 2008 ist Kalidz Gesamtverantwortlicher für das Stift Gurk, Stiftspfarrer in Gurk sowie Provisor von St. Jakob ob Gurk und Zweinitz. Er ist Mitglied in zahlreichen diözesanen Gremien und seit 2013 überdies Geschäftsführer des Diözesanmuseums „Schatzkammer Gurk“.

Seit 2017 ist Kalidz Ökonom des Gurker Domkapitels. Seit 2021 ist er außerdem Mitglied der Bistums-Geschäftsführung sowie seit 2023 zudem Dechant des Dekanates Gurk.

Für sein 20 Jahre dauerndes freiwilliges Engagement beim „Roten Kreuz“ als Sanitäter und Abteilungskommandant erhielt Kalidz 2004 die Verdienstmedaille in Gold des Österreichischen Roten Kreuzes.

In Anerkennung seiner Leistungen wurde Kalidz 2008 zum Päpstlichen Ehrenkaplan, dem Monsignore, ernannt.