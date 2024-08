Am Dienstag, kurz vor 15 Uhr, parkte ein 39-jähriger Mann aus St. Veit mit einem PKW rückwärts von einem Parkplatz im Ortsgebiet von St. Veit aus. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 62-jähriger Mann, ebenfalls aus St. Veit, mit seinem E-Bike an der Rückseite des PKW vorbeifahren, wobei es aufgrund der unübersichtlichen Situation zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad kam. Dabei erlitt der Radfahrer Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.