In einer kleinen Backstube, oberhalb von Guttaring, zaubert Konditormeisterin Michaela Sonnberger Süßes aus regionalen Zutaten. Begonnen hat sie damit im Jahr 2011, gemeinsam mit ihrer Mutter. Seitdem ist der Betrieb stetig gewachsen und mittlerweile gibt es weitere vier bis fünf Mitarbeiterinnen in der Backstube, die sich am Bauernhof der Familie befindet. Mehrere Lehrlinge konnten in dem Betrieb auch schon ausgebildet werden. “Ich möchte der Jugend gerne weitergeben, dass der Konditorberuf ein sehr kreativer Beruf ist und man viel lernen und dann daraus viel machen kann”, erklärt Sonnberger.