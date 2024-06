Der Sommer nähert sich in großen Schritten und somit auch die Sommerveranstaltung. Die Theatervereine in der Region scharren schon in den Startlöchern. Am Samstag, 8. Juni, feiert die Theatergruppe St. Donat Premiere. „Wir führen das Stück ‚Außer Kontrolle‘ auf. Die Hauptrolle wird von Seppi Rukavina gespielt“, erklärt Obfrau Verena Rainer. Acht Akteurinnen und Akteure werden auf der Bühne im Fuchspalast St. Veit stehen. Noch einmal so viele Hände helfen hinter der Bühne. „Wir proben schon seit April. Langsam werden wir aber natürlich nervös“, betont Rainer.

Bei der Theatergruppe St. Donat gerät alles außer Kontrolle © KK/ TG St. Donat

Insgesamt gibt es sechs Aufführungen. Weiter Termine sind Samstag, 15., 16., 22., 28., und 29. Juni. Immer um 19.30 Uhr. „Außer am Sonntag, 16. Juni, da spielen wir schon um 15 Uhr.“ Regie führte Robert Putzinger.

„Es geht um einen Staatsminister, der ein Schäferstündchen mit der Sekretärin des Oppositionsführers in einem nahegelegenen Luxushotel verbringt. Plötzlich taucht eine Leiche auf. Dann eskaliert die Situation und alles gerät außer Kontrolle. Aber zu viel wollen wir noch nicht verraten“, erklärt Rainer. „Die Zuschauer sollen sich überraschen lassen. Wir laden einfach zu einem gemütlichen und lustigen Abend, an dem man mal vom Alltagsstress abschalten kann.“

Hochwürden wird zum Schafzüchter

Die Theatergruppe „Keck und Co“ reist mit ihrem Publikum heuer wieder in die USA „Bei uns geht es in diesem Jahr in den Wilden Westen. Wir präsentieren das Stück ‚Westlich von Nordost‘. Da wir ein Freilufttheater sind, sind wir natürlich komplett wetterabhängig. Bei Regen kann es schon sein, dass wir eine Aufführung verschieben müssen“, erklärt Hermann Traninger, Gesamtorganisator der Theatergruppe.

Jedes Jahr baut der Verein eine Tribüne für rund 300 Personen im Innenhof des Stift St. Georgen auf. „20 Akteurinnen und Akteure stehen auf der Bühne. Hinter den Kulissen haben wir zum Glück noch einmal so viele Personen“, sagt Traninger. In der Hauptrolle ist wieder Stiftspfarrer Christian Stromberger zu sehen. „Christian ist schon seit Jahren ein aktives Mitglied und hat oft die Hauptrolle übernommen.“ Mit Witz und dem besonderen Flair im Innenhof will man das Publikum überzeugen.

Keck und Co lädt in den Wilden Westen © KK/Keck und Co

Premiere feiert der Theaterverein am 12. Juli. „Wir spielen immer dienstags und freitags ab 20. 30 Uhr“ Am Freitag, dem 26. Juli, wird die Aufführung von Eva Sacherer in Gebärdensprache übersetzt. „Dies ermöglicht nun auch, dass hörbeeinträchtigte Menschen das Theater anschauen können.“

Gangster und Biene Maja auf der Bühne

Ziemlich heiß wird es in Friesach. Die Friesacher Burghofspiele führen die musikalische Komödie „SUGAR“ — Buch von Peter Stone nach dem Film „Manche mögen's heiß“ — auf. „Der Film mit Marilyn Monroe war von 1959 bis 1970 der meistgesehene Film, daher war es eine kleine Herausforderung, die Rechte zu bekommen“, erklärt der Obmann Helmut Wachernig.

23 Akteure werden am Petersberg zu sehen sein. 80 Mitglieder zählt der Verein. 24 Aufführungen gibt es am Petersberg. „Wir sind ja komplett wetterabhängig. Da haben wir Ausfälle durch Regen schon einkalkuliert. Der Petersberg bietet Kapazität für 620 Personen. „Wir präsentieren eine witzige Produktion. Es werden auch Gesangseinlagen präsentiert“, erklärt Wachernig. Regie führt Michael Eybl.

Gängster, Musik und Liebe am Petersberg wird es lustig © KK/Burghofpsiele

Aber nicht nur am Berg wird Theater gespielt. „Im Sommer gibt es auch noch das Kindertheater im Stadtsaal.“ Gespielt wird heuer Biene Maja. „Hier sind 20 Akteurinnen und Akteure im Einsatz.“ Sieben Aufführungen gibt es. Immer sonntags nachmittags. „Außer am letzten Wochenende da gibt es auch zwei Abendvorstellungen.“ Regie führt Christian Krall.

Die Abentuer von Biene Maja gibt es für die Kinder zu sehen © KK/Burghofspiele

Nach dem Sommer hat der Verein wenig Zeit zum Durchatmen. „Wir haben auch immer ein Herbsttheater und ein Weihnachtstheater. Im Frühling wirkt es vielleicht nach außen hin eher ruhig. Aber wir starten schon im April mit den Proben.