Trauer in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Der ehemalige Vizebürgermeister und Landwirt Karl Kohlweg ist am 19. April im 79. Lebensjahr verstorben.

„Als langjähriges Mitglied unserer Gemeinde hat er mit unermüdlichem Einsatz und unerschütterlicher Hingabe gedient. Seine Leidenschaft für das Wohl unserer Gemeinde wird uns stets in Erinnerung bleiben. In diesen schweren Stunden möchten wir der Familie und den Angehörigen unser tiefstes Beileid aussprechen. Möge die Erinnerung ein Quell des Trostes und der Stärke sein. Die Gemeinde St. Georgen am Längsee wird Karl Kohlweg stets in Ehren halten und sein Vermächtnis weitertragen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ).

Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung von Kohlweg gibt es am Mittwoch, 24. April, um 18.30 Uhr bei einem Gebet in der Kirche St. Sebastian. Am Donnerstag, 25. April, wird der Verstorbene um 11 Uhr, nach der Einsegnung beim Trauerhaus und der Seelenmesse in St. Sebastian, zur letzten Ruhe geleitet. Die Beisetzung findet am Ortsfriedhof St. Sebastian statt.