Im April dieses Jahres verfassten die Schülerinnen und Schüler der 4a der Mittelschule Sillian gemeinsam mit ihrer Englischlehrerin einen Brief an König Charles III, um ihm zu seiner Krönung zu gratulieren. Sie luden ihn auch nach Tirol ein, damit er ihre schöne Heimat kennenlernt. Knapp sechs Monate später bekamen sie ein Dankschreiben vom Monarchen. Die Schüler freuten sich sehr, als sie den königlichen Umschlag öffneten und die Worte des Königs lasen. Er bedankte sich für die Glückwünsche und die Zeit, die sich die Klasse nahm, um ihm persönlich zu schreiben. "Für die Klasse ist der Brief eine große Ehre und steigert weiter das Interesse, die englische Sprache und Kultur kennenzulernen", sagt Direktor Andreas Strasser.



Das ist der Brief samt Foto, den die Schüler an König Charles geschickt haben © KK/MS SILLIAN