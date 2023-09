"Teamwork makes the dream work", lautet das Motto von Lisa Lintschinger und Anna Maria Theurl. Gemeinsam vertreten sie Österreich bei der Berufseuropameisterschaften "Euroskills" in Danzig. Die beiden Modedesignerinnen gehören zu den 600 Teilnehmern in der polnischen Hafenstadt, die um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Lintschinger kommt aus Tamsweg, Theurl ist gebürtige Osttirolerin, lebt nun in Graz und arbeitet beim Textilhersteller Vossen im Burgenland.