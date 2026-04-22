Mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt hat die wieder ins Leben gerufene Kindervolkstanzgruppe Lienz vergangene Woche für besondere Momente im Wohn- und Pflegeheim Lienz gesorgt. Anlass war eine Bewohnergeburtstagsfeier, bei der die jungen Tänzerinnen und Tänzer ihr Können erstmals vor Publikum präsentierten. Die Gruppe wurde im Oktober 2024 neu gegründet und umfasst derzeit zwölf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Geprobt wird zweimal im Monat nach einem halbjährlich erstellten Plan. Beim Auftritt trugen die Kinder traditionelle Pustertaler Dirndln und Lederhosen und zeigten mehrere Volkstänze.

Gelungene Premiere vor Publikum

Die Geburtstagsfeier bot die erste Gelegenheit, das Einstudierte vorzuführen. Entsprechend groß war die Anspannung vor Beginn. Mit den ersten Takten des Auftanzes legte sich die Nervosität jedoch rasch. Die weiteren Tänze wurden mit sichtbarer Freude und Engagement dargeboten. Den Abschluss bildete eine schwungvolle Choreografie zur Melodie von „Rock mi“, die eigens von der Gruppe einstudiert wurde. Der Applaus der Bewohnerinnen und Bewohner fiel entsprechend groß aus. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte Heimverwalter Franz Webhofer, der die Kinder nach dem Auftritt interviewte und mit seinen Fragen für heitere Momente sorgte.

Neue Tänzerinnen und Tänzer ab vier Jahren sind jederzeit willkommen. Informationen gibt es auf der Homepage der Volkstanzgruppe Lienz www.vtg-lienz.at. Außerdem ist die Kindervolkstanzgruppe auf der Suche nach einer Ziehharmonikaspielerin oder einem Ziehharmonikaspieler.