Rund 550 Schülerinnen und Schüler der siebten Schulstufe sind beim „3! Winter Life Camp“ in Osttirol mit dabei. Das Projekt des Austria Alpinkompetenzzentrums Osttirol, unter der Leitung von Obmann Martin Rainer, gibt es seit 13 Jahren. Es wird von der Bergrettung, staatlich geprüften Bergführerinnen und Bergführern sowie der Alpinpolizei durchgeführt und von der Tiwag (Tiroler Wasserkraft AG) unterstützt.

„Diese Wintersaison hat wieder verdeutlicht, wie entscheidend Wissen und richtiges Verhalten abseits gesicherter Pisten ist. Als Tiroler Energieunternehmen, das auch im hochalpinen Raum tätig ist, hat Sicherheit für uns oberste Priorität. Deshalb unterstützen wir solche Initiativen, die jungen Menschen praxisnah vermitteln, wie sie unsere Bergwelt sicher erleben können“, begründet Tiwag-Vorstandsdirektor Alexander Speckle.

Jeder trägt Verantwortung

Auf dem Programm stehen Theorie, Schneekunde und das Verhalten im Ernstfall: vom richtigen Absetzen eines Notrufs über das Sichern von Unfallstellen bis hin zur Kameradenrettung im Gelände. „Wir machen den Schülerinnen und Schülern klar, dass jeder Verantwortung trägt“, erklären Franz Holzer und Toni Riepler. Und das Projekt scheint Wirkung zu zeigen: Seit zwölf Jahren gab es in Osttirol keinen jugendlichen Lawinentoten. Viele ehemalige Teilnehmende haben in realen Situationen bereits richtig reagiert.

Das Camp ist Teil des Präventionsprogramms „mounTEENcoaching“, das mit Partnern wie dem Tourismusverband Osttirol, dem Land Tirol und Tiwag ermöglicht wird.