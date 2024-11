Es geht rund, in der Großglocknergemeinde. Auslöser dafür ist ein Bericht der Kleinen Zeitung. Darin geht es um eine Anfrage der Liste Fritz, betreffend die Vermietung von Almhütten in Freiland in der Lesachalm. Auf Anzeigen hin sind offenbar Erhebungen durch die Baubehörde Gemeinde durchgeführt worden. Dabei konnte festgestellt werden, dass in der besagten Alm zumindest vier Hütten Schwarzbauten sind und der Rückbau gefordert wird. Der Liste Fritz geht es vor allem darum, dass die Vermietung von Almhütten, die in Freiland stehen, nicht möglich sein kann und eine entsprechende Widmung herbeigeführt werden sollte.