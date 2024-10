Am Donnerstag wurde in Geislingen an der Steige der neue Hella Campus feierlich eröffnet. Hella, ein führender Anbieter von Sonnen-, Licht- und Wetterschutzsystemen mit Hauptsitz in Abfaltersbach, lud 120 Fachpartner und Medienvertreter ein, um den Start seines modernen Schulungszentrums zu zelebrieren. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern bietet der Campus eine Vielzahl an Räumlichkeiten, darunter ein Montagehaus für praktisches Training, einen Produktschulungsraum und einen Konferenzbereich.

Ein besonderes Highlight ist der Markenerlebnisraum, der erstmals auf der Weltleitmesse R+T in Stuttgart präsentiert wurde. Mit den innovativen Verkaufstools CUBE und WALL zielt Hella darauf ab, Händlern und Partnern zu helfen, ihren Umsatz zu maximieren und die Kaufentscheidungen der Endverbraucher zu erleichtern. Die Erlebniswelt CUBE begeistert mit einem eindrucksvollen Mix aus Ton- und Lichteffekten, der ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne bietet.

Bereits nach der Messe in Stuttgart fand das Konzept großen Anklang, und der erste CUBE wurde bei einem Hella Fachpartner in Kremperheide installiert. Weitere Installationen sind in Köln, Berlin und Udine geplant, und zahlreiche Vorbestellungen für 2025 belegen den nachhaltigen Erfolg des Projekts.

Der Hella Campus bietet Partnerunternehmen die Möglichkeit, ihre Verkäufer in der Markenqualität von Hella zu schulen und Monteure gezielt auf die Montage der Premiumprodukte vorzubereiten. Das Unternehmen investierte über eine Million Euro in das rund einjährige Bauprojekt und plant bereits weitere Investitionen, darunter eine Dachsanierung und die Installation einer Photovoltaikanlage.

Deutschland als wichtigster Wachstumsmarkt

Für Hella spielt Deutschland eine zentrale Rolle als größter Markt und wichtigster Wachstumsmarkt. „Wir betreiben in Europa vier Werke in zwei Ländern. Der Standort Geislingen hat für uns eine emotionale und historische Bedeutung. Er hat uns als österreichisches Familienunternehmen mit der Übernahme von Rau Arabella im Jahr 2004 den Zugang zum deutschen Markt ermöglicht,“ erklärt Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der Hella Gruppe. Hier befindet sich nicht nur der konzernweite Werkzeugbau, sondern auch die Wendelagerproduktion für Jalousien sowie das deutschlandweite Vertriebsservice-Center.