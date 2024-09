Nicht nur die Spieler selbst, auch die Vereinsführung des SV Rapid Sonnenstadt Lienz mit Obmann Robert „Didi“ Müller zeigt sich enttäuscht über die sportlichen Ergebnisse in der laufenden Saison. „Sieben Leute haben den Verein heuer verlassen. Und in sieben Runden haben wir nur einen Punkt geholt, damit können wir nicht zufrieden sein“, macht Müller keinen Hehl aus seiner Gemütslage.

Zu allem Überfluss hätten verletzungsbedingte Ausfälle sowie berufliche Verpflichtungen von Spielern die im Umbau befindliche junge Kampfmannschaft zusätzlich geschwächt. „Leider kommt gerade alles zusammen“, bedauert Obmann Müller die Situation und kündigt den bereits dritten Trainerwechsel innerhalb weniger Monate an.

Einvernehmliche Auflösung der Zusammenarbeit mit Martin Lovric

Erst am 22. Juli dieses Jahres hatte nach Gastspielen von Günther Tabernig und Daniel Huber mit Martin Lovric ein erfahrener Mann den Trainerposten für die Kampfmannschaft übernommen. Doch nur knapp zwei Monate später trennen sich auch die Wege von Lovric und dem größten Fußballverein Osttirols und Oberkärntens wieder. Nach einer glücklosen Partie gegen Dölsach hatte Lovric seinen Posten angeboten. „Wir sind langjährige Freunde und lösen die Zusammenarbeit nach guten Gesprächen und natürlich einvernehmlich auf“, hält Didi Müller fest.

Eine glücklose Saison mit späten Gegentreffern

„In der Saison war leider auch das Spielglück nicht auf unserer Seite“, klagt Müller. Beispielsweise hätten späte Gegentore, einmal in der 95. Minute, einmal in der 97. Minute, zu unnötigen Punktverlusten geführt. Das Team steht im Moment am letzten Tabellenplatz der Unterliga West.

Kapitän Dominik Müller übernimmt das Traineramt

Das Traineramt übernimmt ab sofort der Kapitän der Mannschaft, Dominik Müller, der auch die Trainerprüfung vorweisen kann und die Kapitänsschleife selbstverständlich ablegt. Der neu ernannte Spielertrainer Müller wird von Tolga Sarisaltik als Co-Trainer unterstützt. „In der jetzigen Situation ist das die einzige richtige Entscheidung“, hofft der Vereinsobmann auf bald bessere Ergebnisse. Nach wie vor ist man bei Rapid Lienz stolz auf die Nachwuchsarbeit. Mehr als 200 Kinder trainieren aktuell in 14 Nachwuchsmannschaften.