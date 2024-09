In Sachen Kinderbetreuung war die zuständige Tiroler Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) in Osttirol unterwegs. Eine Station war Zedlach, wo die Gemeinde einen Außenkindergarten errichten will. Hagele ließ sich die Pläne unterbreiten und erklärt, dass das Projekt genau geprüft werden müsse. In einem Pressegespräch informierte die Landesrätin über ein Pilotprojekt im Lienzer Talboden, das die Ganztagesbetreuung betrifft. Die Pilotregion umfasst alle 15 Gemeinden des Planungsverbandes.