Drei neue Gesichter verstärken ab sofort den Vorstand des Vereins Osttiroler Sozialprojekt für Arbeitssuchende (Ospa), der bei der Generalversammlung neu gewählt wurde. Für die nächste Periode wurde Obmann Uwe Ladstädter in seiner Position bestätigt. Seine Stellvertreterin ist Helene Erhart, Martin Kofler ist der neue Kassier-Stellvertreter und Wilfried Kollreider wurde als Beirat gewählt.

„Man darf auf ein mehr als erfolgreiches Jahr zurückblicken, trotz Kürzungen der Subventionen von Seiten des Fördergebers AMS“, resümieren Christian Kollreider und Christine Weichselbraun. Sie sind die Geschäftsführer des sozialökonomischen Betrieb „Schindel & Holz“. Dieser wird seit zwei Jahren vom Verein Ospa als gemeinnützige GmbH geführt. „Mit selbsterwirtschafteten Erträgen in Höhe von circa 1,36 Mio. Euro und einer Eigenerwirtschaftungsquote von knapp 53 Prozent liegen wir deutlich über dem Plan“, führen sie weiter aus.

Erfolgreiche Großprojekte

Im vergangenen Jahr wurden 63 Personen bei „Schindel & Holz“ auf Transitarbeitsplätzen beschäftigt. Rund 40 Prozent von ihnen konnte erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Ebenso wurden Großprojekte - die Ausstattung von 21 Wohnungen für das Caritas Integrationshaus in Innsbruck und die Entkernung der Hensel Kaserne in Villach - erfolgreich umgesetzt. Für ein Vogelschutzprojekt der Firma Beesark wurden 1100 Nistkästen hergestellt und in den Tiroler Obstgärten angebracht.

Erstmals wurden auch langjährige Mitarbeiter von „Schindel & Holz“ für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt: Monika Passler und Alois Tabernig erhielten für ihre Treue und Engagement von der Arbeiterkammer Tirol und dem Betrieb Urkunden sowie Präsente.