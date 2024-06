Georg Dornauer, Landeshauptmannstellvertreter und Hochbaureferent, lässt keinen Zweifel an seiner Vorliebe für Bautätigkeiten aufkommen: „Ich baue wahnsinnig gerne, das ist allgemein bekannt. Und sogar mit jenen Steine, die man mir dabei in den Weg legt, kann man bekanntlich ein Haus bauen.“ Bei der Ausarbeitung des neuen Pachtvertrages für das AufBauWerk im landeseigenen Schloss Lengberg in Nikolösdorf habe sich aber herausgestellt, dass das Unternehmen nicht mehr voll hinter dem Projekt stehe. „Die Parameter haben sich geändert.“