Am 14. Mai, um 10:35 Uhr wurde im Draupark in Lienz auf Höhe der Holzbrücke neben dem Fußballkäfig eine 25-jährige Österreicherin von einem bisher unbekannten Täter beraubt. Der Täter riss der 25-Jährigen gewaltsam den Rucksack von ihrer Schulter sowie den Regenschirm aus der Hand und lief mit der Beute entlang des Drauparks in Richtung Lienz davon. Die beraubte Frau lief dem Täter hinterher, wobei es ihr gelang nach circa 200 Metern zum Täter aufzuschließen und diesem den Rucksack sowie den Regenschirm wieder zu entreißen. Schaden entstand schlussendlich keiner.

Täterbeschreibung:

Der Mann war circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 190 cm groß. Er trug eine auffällig orange Arbeitsjacke (reflektierend), orange/weiße Schildkappe sowie eine graue oder blaue lange Hose.

Zweckdienliche Hinweise werden von der PI Lienz unter +43 59133 7230 entgegengenommen.