Noch ganz dicht an ihre Mama gekuschelt, erfreut man sich im Wildpark Assling aktuell über vier junge Waschbärkinder. Die kleinen Racker, welche bei der Geburt am 10. April zwischen 85 und 100 Gramm wogen, hatten einen nicht ganz so einfachen Start ins Leben. „Da ihre Mama Lia zum ersten Mal Jungtiere zur Welt brachte, war sie mit der Gesamtsituation ziemlich überfordert“, informiert Carmen Lukasser vom Wildpark Assling.

Eine Tierpflegerin vom Wildpark Assling erkannte ihre Not und quartierte sie kurzerhand, von den anderen Waschbären getrennt, um. Inzwischen kann man die junge Familie im Innenbereich der Wachbäranlage beobachten. Alle Vier sind schon zu ordentlichen Bären herangewachsen und werden bald ihr gesamtes Zuhause erkunden.