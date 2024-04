Eine ganze Nacht lang kann man in Lienz so richtig abfeiern. Denn am 26. April heißt es wieder „Lienz tanzt“. Zehn DJs werden in zehn verschiedenen Locations in der Stadt Musik auflegen. Für jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein. Und das Beste ist: Man zahlt nur einmal Eintritt für alle zehn Lokale.

Einlass zu den Locations ist ab 20 Uhr, los geht’s um 21 Uhr. Gefeiert wird bis 2 Uhr nachts. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann bei der Aftershowparty im Stadtkeller weiterfeiern. Pro Ticket zahlt man zwölf Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Für Kunden der Dolomitenbank gibt es ermäßigte Tickets im Vorverkauf um zehn Euro.

Hinter „Lienz tanzt“ steckt DJ und Eventmanager Christian Biehler © KK/Privat

Ein Event für Jung und Alt

Hinter der Veranstaltung „Lienz tanzt“ steckt DJ und Eventmanager Christian Biehler. Vor sieben Jahren hat er diese Eventreihe ins Leben gerufen und organisiert mittlerweile 20 Musiknächte in zehn Städten pro Jahr. Das Ziel ist es, vor allem in Kleinstädten das Nachtleben wieder anzukurbeln. „Ich suche DJs raus, die speziell für dieses Format bekannt sind“, lässt Biehler, der am Bodensee aufgewachsen ist, und in Südtirol lebt, wissen.

Bereits zum vierten Mal findet „Lienz tanzt“ statt. „Es wird sehr gut angenommen und es ist wirklich nett, wenn sich Jung und Alt vermischen und gemeinsam tanzen und feiern“, sagt Biehler, der sich gleichzeitig sehr dankbar zeigt, dass auch die Anrainer „sehr kulant sind an diesen beiden Tagen im Jahr“. Denn „Lienz tanzt“ findet zweimal im Jahr statt. Die nächste Musiknacht soll im November über die Bühne gehen. Das genaue Datum steht allerdings noch nicht fest.

Im Stöckl sorgt David Delane für Stimmung © Privat