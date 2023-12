Das Kapitel des Buch- und Filmprojekts „Grenz-Leben. Mit Mut gegen Hitler in Osttirol“, ausgeführt vom Publizisten Michael J. Mayr, einem gebürtigen Sillianer, ist noch nicht zu Ende geschrieben. Mayr wurde, wie exklusiv berichtet, vom Altbürgermeister Hermann Mitteregger dafür eine Gesamtsumme von 10.000 Euro zugesagt. 3500 Euro wurde in der Ära Mitteregger auch schon ausbezahlt. Um die restlichen 6500 Euro, noch im Budget für 2022 vom damaligen Bürgermeister vorgesehen, ist jetzt ein veritabler Streit entbrannt. Der Grund: Der Gemeinderat mit Bürgermeister Franz Schneider hat sich in seiner jüngsten Sitzung, darauf geeinigt, Mayr einen Vergleich anzubieten. Er soll die Hälfte der 6500 Euro bekommen. Dieses Angebot, ihm den Preis auf die Hälfte zu drücken, hat Mayr schon einmal bekommen - im März dieses Jahres.