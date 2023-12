Von heute, Freitag, bis in die Nachtstunden auf Sonntag sind ergiebige Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt dabei sukzessive bis in die Täler ab. In Osttirol ist verbreitet mit 60 bis 80 Zentimetern zu rechnen. Gepaart mit starkem Wind – allen voran entlang des Hauptkamms und in Osttirol – steigt die Lawinengefahr damit markant an. Ab morgen, Samstag, wird seitens des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol in weiten Teilen Tirols über 2000 Meter Seehöhe die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) ausgegeben.