Fast genau ein Jahr liegt es zurück, da präsentierte der Journalist Michael J. Mayr, ein gebürtiger Sillianer, sein Buch „Grenz-Leben“. Der Untertitel: „Portraits NS-Verfolgter am Osttiroler Fluchttor zu Italien“. Den Titel will Mayr orografisch wie psychologisch verstanden haben. Leben an einer Staatsgrenze und Leben an der Grenze des menschlich Erträglichen. In den 170 Seiten landet nichts unter dem Tisch. Mayr sah es als Mission, zu schreiben, was war, wie und warum es war. Es ging ihm um einen Sozialreport, nicht um einen Sozialporno. So weit, so gut.