Es hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet – jetzt ist es Fakt: Die Direktvermarktergesellschaft Talmarkt Matrei wird aufgelöst. Dieser Beschluss ist am Donnerstagabend in Matrei gefallen. Damit ist dieses Projekt im Zentrum von Matrei nach neun Jahren Bestand gescheitert. „Die rund 100 Mitglieder segneten die Liquidierung der Genossenschaft einstimmig ab“, lässt Talmarkt-Obmann Franz Wurnitsch wissen. Absehbar ist auch die Schließung des Talmarktes. Diese soll mit 31. Dezember erfolgen. Wurnitsch: „Das Weihnachtsgeschäft wollen wir noch machen und es kann bis zum Schluss eingekauft werden.“

Die gut 100 Mitglieder der Talmarkt-Genossenschaft sind zugleich auch Lieferanten. Wie ihre Zukunft aussieht, kann Wurnitsch nicht sagen. Ihnen bleibt nur, Möglichkeiten zu suchen, um ihre Produkte direkt vermarkten zu können. Wie berichtet, ist der Talmarkt aufgrund der Teuerung und sinkender Umsätze finanziell nicht mehr tragbar.