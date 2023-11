Der „Bulle“ auf dem Lienzer Johannesplatz in der Lienzer Innenstadt hat seinen Dienst getan. Das Bronze-Kunstwerk von Jos Pirkner wurde in dieser Woche abgebaut und abtransportiert. „Der Erfolg war gewaltig“, so das Resümee von Franz Theurl. Pirkners „Bulle“ hat Platz gemacht für den Christbaum. Am kommenden Freitag startet der Advent in Lienz. Der Baum, eine buschige und dichte Blaufichte, wurde heute angeliefert.