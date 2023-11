Europaweit erinnern bereits über 100.000 sogenannte „Stolpersteine“ an Schicksale von Opfern des Naziregimes. In Leisach wurde nun direkt vor dem Gemeindeamt der erste in Osttirol verlegt. Im Zuge dessen gedachten am 13. November unter dem Motto „Einfach mutig“ zahlreiche Anwesende im Gemeindesaal der 1943 hingerichteten Zeugin Jehovas Helene Delacher anlässlich ihres 80. Todestages. Die Gedenkveranstaltung für die Leisacherin, die als einzige von der NS-Militärjustiz zum Tode verurteilte und hingerichtete österreichische Zeugin Jehovas gilt, fand auf Einladung der Gemeinde und des Vereins Lila Winkel, einer Vereinigung zur Rehabilitierung und Unterstützung von Opfern der NS-Zeit, statt.

Peter Stocker, Vorstand des Vereins, Mauthausen-Guide Gerti Malle und Alexandra Schmidt, Obfrau des Vereins „Erinnern Villach“, betonten in ihren Ansprachen die Wichtigkeit gelebter Erinnerungskultur. Berührend war der von Natalie Hasslacher vorgelesene Abschiedsbrief Delachers an ihren damaligen Verlobten, Alois Hochrainer, und die Übergabe der vorwissenschaftlichen Arbeit von Lena Huber an die Gemeinde mit Bürgermeister Bernhard Zanon zeigte auch das Interesse junger Menschen an diesem Thema. Eine Helene Delacher gewidmete Neukomposition „Da Helene z‘liab“ von Walter Hasslacher war der bewegende musikalische Höhepunkt der Feier.