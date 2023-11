Er nimmt Gestalt an, der Klosterplatz in Lienz, der im Zuge der Sanierung der Klosterkirche und der Neugestaltung der Muchargasse ein einladendes Erscheinungsbild erhält. Damit dies weiter verschönert werden kann, beispielsweise mit Sitzgelegenheiten rund um den markanten Baum der dort Schatten spendet, organisiert das Personenkomitee rund um Rudi Rumpl eine neue Aktion, durch die Gelder fließen können. „Jeden Samstag, bis Weihnachten, werden von 9 – 10 Uhr in einem Ausstellungsraum neben der Franziskusapotheke in Lienz diverse Exponate und Gegenstände zum Kauf angeboten“, verrät Rumpl.