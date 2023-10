Am Samstag, 28. Oktober, fand im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Lienz die Bezirkskampfrichterschulung des Tiroler Skiverbandes statt. Im gut gefüllten Saal wurde für seine 40-jährige Tätigkeit als Kampfrichter Johann Walder von der SPU Raika Villgraten mit dem Kampfrichterabzeichen in GOLD sowie einer Urkunde ausgezeichnet. Für seine 25-jährige Kampfrichtertätigkeit wurde Robert Ortner von der SPU Raika Villgraten geehrt und mit dem KR-Abzeichen in Silber ausgezeichnet.