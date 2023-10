Der EY Entrepreneur Of The Year Unternehmenspreis wird seit über 30 Jahren jährlich in 60 Ländern an Unternehmerinnen und Unternehmer für herausragende Leistungen vergeben. Eine unabhängige Fachjury berät und entscheidet über die Siegerinnen und Sieger in den Kategorien „Innovation“, „Nachhaltigkeit & Greentech“, „Handel & Dienstleistungen“, „Social Entrepreneur“ und „Start-ups“. Zu den Beurteilungskriterien zählen Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung. Mit dem Preis würdigt EY die österreichischen Top-Unternehmerinnen und Unternehmer des Jahres.

Am 13. Oktober war es in der Wiener Hofburg so weit. Die renommierten Entrepreneur Of The Year Awards 2023 wurden vergeben. Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter von Hella, Österreichs Marktführer für Sonnen-, Licht- und Wetterschutzsysteme, durfte sich über eine Auszeichnung in der Kategorie „Innovation“ freuen. Für Kraler, der den Osttiroler Familienbetrieb erfolgreich in dritter Generation leitet, ist die Auszeichnung eine Bestätigung der Erfolgsstrategie des Unternehmens: „Bei Hella beweisen wir täglich aufs Neue, dass Tradition und Innovation nicht im Widerspruch stehen. Im Gegenteil, mit zahlreichen Neuentwicklungen und Patenten verwirklichen wir laufend unsere Leidenschaft für technische Innovationen, gestützt auf unserer Erfahrung aus fast 65 Jahren Unternehmensgeschichte.“

Um die Position als Innovationstreiber weiter auszubauen, gründete Kraler unter anderem ein Innovation-Lab, das sich der Trendforschung widmet und Hella mit wegweisenden Technologien in die Zukunft führt. Darüber hinaus verbleibt der Gewinn seit der Firmengründung 1959 zu 100 Prozent im Unternehmen und wird vollständig reinvestiert, um die Innovations- und Investitionskraft zu erhalten und kontinuierlich zu steigern.