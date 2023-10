Unter dem Motto „Freiwilliges Engagement in der Natur“ folgten fünf Schulen der Einladung des Freiwilligenzentrums Osttirol und des Tourismusverbands Osttirol (TVBO), sich an einem Projekt zu beteiligen und eine „Patenschaft“ über eine Teilstrecke des „Walter-Mair-Rundwanderweges“ zu übernehmen. Die Idee hinter dem Projekt ist es, Schüler zwischen sechs und 15 Jahren die Möglichkeit zu geben, in der Natur unterwegs zu sein, Erfahrungen zu sammeln, die Jahreszeiten bewusst zu erleben und sich verantwortlich zu fühlen.

„Der ‚Walter-Mair-Rundwanderweg‘ mit seinen insgesamt 44 Kilometern, welcher sich über den gesamten Lienzer Talboden erstreckt, war aus meiner Sicht der ideale Schauplatz für so ein Projekt“, sagt Franz Theurl, TVBO-Obmann. Walter Mair ist nicht nur Namensgeber des Weges, sondern auch Autor der Broschüre „Rundwanderweg Lienzer Talboden“ und war sofort bereit, die Schüler bei der Erkundung „ihres“ Teilabschnittes zu begleiten.

Fünf Schulen am Weg mit Walter Mair

So machten sich im Zeitraum von Mitte September bis Mitte Oktober Schüler mit ihren Lehrpersonen aus den Schulen VS Lienz-Nord, MS Lienz-Nord, VS Michael Gamper, MS Egger-Lienz und der VS Lavant gemeinsam mit Walter Mair und Simone Ortner-Trebo zur ersten Begehung „ihres“ Teilabschnittes auf den Weg. Von Gaimberg bis Oberdrum, vom Katzensteig bis zum „Freilandklassenzimmer“, vom Goggkreuz bis Ulrichsbichl und von Lavant bis zum Lavanter Dorfblick führten die Begehungen. Den 142 Schülern wurden die Entstehungsgeschichte des Weges, der geschichtliche Hintergrund der Gegend und die Vegetation durch Walter Mair nähergebracht. Während der Begehungen wurden Laub- und Nadelbäume benannt, Geschichte greifbar gemacht, Berggipfel bestaunt, Stöcke und Äste vom Weg entfernt und etwaiger Müll aufgehoben und ordnungsgemäß entsorgt. Die Stadtgemeinde Lienz hat für dieses Projekt Müllzangen, Einweghandschuhe und Müllbeutel zur Verfügung gestellt.

Zum Abschluss hat der Tourismusverband Osttirol allen Schülern eine Broschüre des Rundwanderweges geschenkt. Im Herbst und im Frühjahr trifft man die Klassen der fünf Schulen auf „ihren“ Teilabschnitten für weitere Besuche an. Es ist angedacht, das Projekt im Schuljahr 2024/25 weiterzuführen. „Sollten andere Schulen Teil dieses Projektes werden wollen, sind sie herzlich eingeladen“, so Simone Ortner-Trebo, Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol.