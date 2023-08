Als Kind kam Peter Glass erstmals mit seinen Eltern zur sogenannten Sommerfrische nach Kärnten. Seitdem hat er der Urlaubsregion die Treue gehalten. Inzwischen wird er seit über 50 Jahren von seiner Ehefrau Brigitte begleitet. Die beiden lernten sich 1967 an jenem Ort kennen, an den sie nun jedes Jahr gemeinsam zurückkehren.

"Wir kannten uns zwar flüchtig aus Wien, aber gefunkt hat es am See. Die Leute haben damals noch mehr miteinander unternommen", erinnert sich Peter Glass an gemeinsame Mühlen- und Almhüttenfeste, Treffen beim Wasserskistand, Grillabende und Zaubershows, die er selbst gestaltet hat. Das Ehepaar ist auch heute noch gerne unterwegs, genießt vor allem Spaziergänge zu den umliegenden Almen. Dabei setzen sie stets auf umweltschonende Fortbewegungsarten. Peter Glass ist passionierter Klapprad-Fahrer, fährt im Urlaub nie mit dem Auto und freut sich über den Einsatz des Naturpark-Busses. "Die Naturbelassenheit und das ländliche Flair zeichnen für mich diesen wunderschönen Ort aus", sagt der pensionierte EDV-Analytiker, der jetzt im Rahmen einer Gästeehrung ausgezeichnet wurde.

Seit 50 Jahren bei Familie Rupitsch

Gemeinsam mit anderen langjährigen Urlaubsgästen, die der Region seit mehr als zehn Jahren die Treue halten, wurde Peter Glass für seine 75 Jahre währende Urlaubstreue geehrt und ist damit der unangefochtene Rekordhalter. Dicht gefolgt von seiner Ehefrau Brigitte, welche eine Würdigung für ihre 55-jährige Loyalität erhielt. Jedoch zeichnet das Wiener Ehepaar nicht nur ihre Treue zum Weißensee aus, sondern auch jene zu ihrer Beherberger-Familie Rupitsch. Seit 50 Jahren verbringt das Ehepaar ihre Ferien im Haus Binter in Neusach.

Am Genussfloß der Naturparkgemeinde erhielt das Ehepaar ein Dankeschön von Bürgermeisterin und Tourismusobfrau Karoline Turnschek und Weißensee-Tourismusbüroleiter Thomas Michor.