Das herrschende Genua-Tief verursacht ein Ansteigen von Pegelständen der Oberkärntner Flüsse ebenso wie jene des Millstätter Sees. Dazu gibt es auf der Homepage des Landes Kärnten empfohlene Schutzmaßnahmen bei Starkregen und Hochwasser sowie ein Hochwasserservice des hydrografischen Dienstes. Und darauf bezieht sich Waltraud Gasser-Brunner, Betreiberin des Campingplatzes Brunner in Döbriach am Millstätter See: "Es kam Anfang August nach anhaltenden Regenfällen zu Überschwemmungen im Bereich vieler Strände in der Ostbucht des Millstätter Sees. Das Hochwasser richtete teilweise hohe Schäden an, in den kommenden Tagen befürchte ich weitere Überschwemmungen. Es ist unverständlich, warum man seitens des Landes nicht vorausschauend agiert und rechtzeitig den Wasserpegel absenkt, um Rückstaumöglichkeiten zu haben, ohne die Seeanrainer mit überhöhten Pegelständen zu schädigen."