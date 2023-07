Mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag waren in Gmünd Einbrecher unterwegs. Bisher unbekannte Täter drangen zwischen drei und 3.20 Uhr in zwei Wohnhäuser ein und konnten insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld stehlen.

Bei einem weiteren Einbruchsversuch scheiterten die Einbrecher. Anschließend wurden die Täter bei einem erneuten Einbruchsversuch von den Hausbewohnern gestört und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.