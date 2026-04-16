Das Projekt „Wasserversorgungsanlage Gmeineck“ ist nur eines von mehreren Vorhaben, die die Stadtgemeinde Spittal umsetzt, um die Versorgungssicherheit und Wasserqualität langfristig zu gewährleisten. Die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser habe einen besonders hohen Stellenwert, betonen Bürgermeister Gerhard Köfer und Infrastruktur-Stadtrat Christoph Staudacher.

Ein zentrales Projekt ist der Ausbau der Wasserversorgungsanlage im Unterland. Im Vorjahr wurden rund vier Kilometer neue Wasserleitung – inklusive Hausanschlüssen, zehn Hydranten und zwei Druckreduzierungsschächten im Bereich Molzbichl – fertiggestellt und in Betrieb genommen. Damit konnte der Anschluss an die Wasserversorgung vom OBI-Kreisverkehr über Zgurn und Molzbichl bis zum Fußballplatz Rothenthurn planmäßig umgesetzt werden. Im Zuge der Bauarbeiten wurde zudem eine Leerverrohrung für den künftigen Glasfaserausbau mitverlegt.

3,8 Millionen Euro

In den kommenden Bauabschnitten entstehen noch rund 5,5 Kilometer Wasserleitung mit etwa 45 Hausanschlüssen sowie weiteren zehn Hydranten. Zusätzlich sind eine Rohrpressung unter der Eisenbahn beim Bahnübergang Rothenthurn sowie eine weitere unter der B100 Drautal Straße im Bereich Olsach vorgesehen. Auch hier wird eine Leerverrohrung für den Glasfaserausbau mitverlegt. Die Hauptarbeiten erfolgen 2025 und 2026, für das Frühjahr 2027 sind noch Restarbeiten geplant. Insgesamt investiert die Stadtgemeinde rund 3,8 Millionen Euro in dieses Projekt.

Ein weiteres wichtiges Vorhaben betrifft die Wasserleitungen im Bereich der Villacher Straße zwischen EKZ Neukauf und Kärntnermilch. In den vergangenen Jahren kam es an der aus dem Jahr 1980 stammenden Versorgungsleitung der Kärntnermilch vermehrt zu Rohrbrüchen. Um die Versorgung langfristig sicherzustellen, wird diese Leitung gemeinsam mit der parallel verlaufenden Versorgungsleitung für das Unterland – ebenfalls aus dem Jahr 1980 – auf rund 200 Metern erneuert. Die Umsetzung des 400.000 Euro-Projekts ist noch für heuer vorgesehen.

„Wassergipfel“ im Rathaus

Auch auf strategischer Ebene beschäftigt man sich in Spittal intensiv mit der Zukunft der Trinkwasserversorgung. Bürgermeister Gerhard Köfer lud kürzlich zu einem „Wassergipfel“ ins Rathaus, an dem Abteilungsleiter Christian Pichler, Wassermeister Bernd Nussbaumer, Stadtrat Christoph Staudacher und Wasserexperte Herbert Tautscher teilnahmen. Im Zentrum der Gespräche standen notwendige Sanierungen, geplante Investitionen und Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der ausgezeichneten Trinkwasserqualität in der Stadtgemeinde.