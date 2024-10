Die Gespräche rund um das von der Kelag geplante Schwallausgleichskraftwerk in Kolbnitz bei der Möll gingen am Freitag in die dritte Runde: Am Vormittag fand ein erneuter Roundtable statt, zu dem die Bürgermeister der Gemeinden Stall, Flattach, Obervellach, Mallnitz, Reißeck und Mühldorf sowie Vertreter der Fischerei und des Tourismusverbandes eingeladen waren. Bei diesem Termin wurden von der Kelag der aktuelle Stand der Planungen für das umstrittene Projekt an der Möll präsentiert. In diese Planungen wurden die Anregungen aus den vorherigen Gesprächsrunden eingearbeitet. Wesentlich war die dynamische Basisdotation der Möll unterhalb des Kraftwerkes Gößnitz unter Berücksichtigung der Ökologie, der Energiewirtschaft, der Fischerei und des Tourismus.