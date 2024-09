Am Montag wurde über das Vermögen der Firma von Robert Schnoell in Techendorf, Gemeinde Weißensee, über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Er betreibt seit 2014 das Caféhaus „WunderBar mit Sky“ mit einem Dienstnehmer. Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde Silvia Anderwald aus Spittal/Drau bestellt. Forderungen können bis zum 14. Oktober gerne über den AKV EUROPA unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung ist für 29. Oktober, 14.30 Uhr, am Landesgericht Klagenfurt anberaumt.