Mehr als 3500 Gäste täglich beim dreitägigen Nockisfest

Das dreitägige Nockisfest geht dieses Wochenende wieder über die Bühne. An zwei Abenden unterhielten Bands und Sänger jeweils mehr als 3500 Gäste direkt an der Strandpromenade. Heute findet noch ein Frühschoppen in Millstatt statt.