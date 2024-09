In Heiligenblut

Beim Glocknerlammfest wurde „geschLÄMMERt“

Am Wochenende fand in Heiligenblut am Großglockner das 22. Glocknerlammfest statt. Das Programm umfasste unter anderem den Bieranstich, Musik, Frühschoppen und „schLÄMMERn“ mit Gerichten rund um das Glocknerlamm.