Der Verbund führt eine Komplettsanierung des Speichers „Rosswiese“ bei der Bergstation der Kreuzeckbahn in 1200 Metern Seehöhe durch. Dieser Speicher gehört zum Kraftwerk Reißeck und wurde ebenso wie das Kraftwerk, Ende der 1950er-Jahre errichtet. Die heute touristisch genutzte Kreuzeckbahn war damals für die Baustelle und den Materialtransport errichtet worden. Der Tagesspeicher Rosswiese fasst bis zu 210.000 Kubikmeter Wasser, die an Tageszeiten mit hohem Strombedarf für die Stromerzeugung genutzt werden können.

Verbund-Pressesprecher Robert Zechner: „Die Sanierungskosten für den Speichersee Rosswiese belaufen sich auf 8 Millionen Euro.“ © KK/Verbund

„Für die Sanierung haben wir den Speicher komplett entleert, gereinigt und anschließend die 65 Jahre alte Asphaltauskleidung abgetragen, das waren etwa 6000 Tonnen Material. Derzeit wird die neue Asphaltauskleidung aufgebracht, die Arbeiten sollen bis Oktober 2024 abgeschlossen sein“, schildert Verbund-Sprecher Robert Zechner. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als acht Millionen Euro.

Die neue Asphaltauskleidung wird derzeit im Speicher aufgebracht © KK/Verbund

Die für das Kraftwerk Reißeck wesentlich größeren Speicher befinden sich aber nicht auf der Kreuzeck-Seite sondern am Reißecker Seenplateau auf etwa 2300 Metern Seehöhe. Für den großen und kleinen Mühldorfer See wurden in den 1950er-Jahren ebenfalls zwei Sperren errichtet.

Die Sanierung beim großen Mühldorfer See erfolgte vor einigen Jahren © KK/Verbund

„Die Speicher sind über eine Druckrohrleitung mit dem Kraftwerk im Mölltal verbunden. Das Kraftwerk Reißeck war für viele Jahrzehnte sogar das Speicherkraftwerk mit der weltweit größten Fallhöhe, also dem Höhenunterschied zwischen Speicher und Kraftwerk. Die Sperre beim großen Mühldorfer See wurde von Verbund bereits in den vergangenen Jahren saniert“, sagt Zechner.

Das Krafthaus Reißeck © KK/Verbund