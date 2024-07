Am Freitag brachen gegen 11.30 Uhr ein 44-jähriger Mann aus Neusiedl, ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach und ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha zu einer Klettertour im Klettergarten „Breitwand“ in Döbriach/Bezirk Spittal auf.

Im Klettersteig „Luft unter den Sohlen“ machten gegen 13.45 Uhr Kreislaufbeschwerden dem 44-jährige Mann schwer zu schaffen, weshalb er knapp unter dem Ausstieg nicht mehr weiterklettern konnte. Auch weil sich das Wetter zunehmend verschlechterte, setzte die Gruppe einen Notruf ab. Der 44-Jährige wurde von der Bergrettung Radenthein-Nockberge, die mit zwölf Kräften im Einsatz stand, unverletzt aus der Wand geborgen. Die beiden anderen Kletterer konnten den Klettersteig selbständig in Richtung Tal verlassen. „Der 44-Jährige benötigte nach der Bergung keine weitere ärztliche Hilfeleistung“, teilt die Pressestelle der Kärntner Polizei mit.