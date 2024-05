Der für Infrastruktur zuständige Referent Christoph Staudacher legt Wert auf die Feststellung, dass es sich bei den Kosten für die Wasserversorgungsanlage Gmeineck nicht um Mehrkosten von 1,5 Millionen Euro, sondern um vorgezogene Investitionen handelt. Wie berichtet, geht man von 9,3 Millionen Euro aus, ursprünglich wurden die Kosten für das Großprojekt mit 7,8 Millionen Euro beziffert. Wie Stadtrat Staudacher (FPÖ) nun erklärt, handelt es sich dabei um keine Mehrkosten, sondern um kleinere, vorgezogene Projekte, die im Zuge der Bauarbeiten an der Versorgungsanlage realisiert wurden.

„Dazu zählen etwa der Neubau des Druckunterbrechers zwei, die Wegsicherung für die Turbinenleitung im Bereich Stana Trögl, die Quellableitung der Trattenquelle und Stana Trögl, der Neubau der Quellgruppe St. Paul, der Entgasungsschacht beim Kraftwerk, die Quellschutzgebietseinzäunungen, die Neuerrichtung der gesamten Leitzentrale der Wasserversorgungsanlage Spittal sowie die Notstromversorgung inklusive technischer Ausrüstung beim Kraftwerk Gmeineck. Also zusätzlich Projekte die in den nächsten Jahren schlagend geworden wären“, erklärt Staudacher.

Alle Kosten seien vom Gemeinderat beschlossen worden. „Wir haben den Rahmen für das Projekt bei der Wasserversorgungsanlage keinesfalls gesprengt, wie das rüberkommen könnte“, stellt er klar.

Christoph Staudacher: „Mit dem Wasser produzieren wir 1,38 Millionen Kilowattstunden Strom.“ © KK/Privat

Bauarbeiten sind im letzten Abschnitt

Wie geht es nun weiter? Die Bauarbeiten befinden sich im letzten Abschnitt. Sowohl der neue, doppelt so große Hochbehälter und das Trinkwasserkraftwerk sind fertig und seit rund einem Jahr in Betrieb. „Beides funktioniert einwandfrei“, so der Stadtrat. Auch die Arbeiten an der Turbinenleitung konnten abgeschlossen werden. „Mit dem Wasser produzieren wir gleichzeitig auch 1,38 Millionen Kilowattstunden Strom“, verdeutlicht Staudacher die Erfolge, die durch dieses „Jahrhundertprojekt“ in Zukunft erzielt werden können. Für die Stadtgemeinde bedeute dies eine enorme Energieersparnis und Effizienzsteigerung.

Aktuell finden Arbeiten am zweiten Teil vom Leitungssystem statt. Die Gesamtfertigstellung des Projektes ist mit Ende 2025 geplant. „Wir bewegen uns im vorgegebenen Rahmen und arbeiten mit Firmen zusammen, die ihre Aufgaben bestens erledigen“, lobt Staudacher.