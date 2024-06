„Die Medizin hat mich schon immer fasziniert. Aber ich fand auch die Psychologie sehr interessant, deshalb habe ich mich entschlossen, zuerst dieses Studium zu absolvieren“, erinnert sich Ulley Rolles an ihre Studienzeit in Wien zurück. Ihre ersten praktischen Erfahrungen sammelte sie im AKH Wien. „Auf der Psychiatrie gab es eine verhaltenstherapeutische Station. Dort habe ich nach dem Studium gearbeitet und entschieden, auch noch die Psychotherapie-Ausbildung zumachen, weil mir die Verhaltenstherapie so gut gefallen hat“, erzählt sie. Doch die Liebe zur Medizin ließ sie nie ganz los, also begann Rolles im Alter von 33 Jahren auch noch dieses Studium. „Nebenbei habe ich schon als Psychotherapeutin gearbeitet.“