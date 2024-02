Der Internationale Chorwettbewerb ist seit Jahrzehnten ein Höhepunkt des Spittaler Kultursommers. Bei der 58. Auflage, die in diesem Jahr von 5. bis 7. Juli stattfindet, sorgen acht Chöre aus acht Ländern dieser Erde für eine musikalische Weltreise mitten in Spittal. Die Sängerinnen und Sänger messen sich dabei in den Kategorien „Kunstlied“ und „Volkslied“ miteinander. Außerdem können die Chöre den Günther-Mittergradnegger-Preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stückes und den begehrten Walter-Steiner-Publikumspreis ersingen.

Heuer stellen sich rund 360 Sängerinnen und Sänger aus Belarus, Indonesien, Italien, Lettland, Polen, Schweden, Spanien und Slowenien der internationalen Jury unter dem Vorsitz von Herbert Böck. Einer der weltweit wohl schwierigsten und renommiertesten Chorbewerbe stellt auch einen hohen Werbewert für Spittal dar, da die Stadt in die ganze Welt hinausgetragen wird. Für die Organisation und Durchführung zeichnet wie jedes Jahr das Kulturamt der Stadtgemeinde Spittal und der Singkreis Porcia verantwortlich.