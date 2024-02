Im Jahr 2017 wurde in Möllbrücke der Energie- und Therapiegarten Hoffmann als neues Vorzeigeprojekt eröffnet. Eine kubische Pyramide mit einem 120 Kilogramm schweren Kristall als Herzstück sowie Kristalllicht- und Magnetfeldtherapien sollten die Besucher anlocken. Seit über einem Jahr aber steht das Kärnten-Card-Ausflugsziel nun schon zum Verkauf. Die Eigentümerfamilie verfolge andere Zukunftsschwerpunkte, wie es heißt. Weil bislang kein Käufer gefunden werden konnte, könnte der Energie- und Therapiegarten heuer erstmals in der Sommersaison geschlossen bleiben. Der Vertrag mit der Kärnten Card wurde vorerst für heuer auch nicht verlängert. „Der Energiegarten wird erst öffnen, wenn der neue Käufer gefunden ist“, heißt es von Immobilienmaklerin Erna Kleinfercher-Heu. Laut ihr sei man laufend in Verhandlungen mit Interessenten. „Das Ausflugsziel hat großes Potenzial und sollte Kärnten unbedingt erhalten bleiben“, sagt sie.