Die derzeit in Seeboden situierte 42-köpfige Belegschaft des Südtiroler Transport- und Logistikunternehmens Fercam siedelt Ende des nächsten Jahres in die Spittaler Ortenburger Straße um. Bereits im Mai wurde bekannt, dass man für die Mitarbeitenden ein angenehmes Arbeitsklima und mehr Platz schaffen möchte. Auf dem sogenannten Fleissner-Areal wurde die Produktionshalle bereits abgerissen, mit vorbereitenden Arbeiten für den Bau einer größeren Anlage, bestehend aus Büros, Ordinationen, Geschäftsflächen und Wohnungen wurde begonnen.

Hinter dem Projekt „Das Ortenburger“ steht die „Apart of me GmbH“ mit dem Villacher Unternehmer Hansjörg Kofler: „Fercam wird sich auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern, die ab Oktober 2024 bezugsfertig sein werden, einmieten. Es handelt sich dabei um reine Büroflächen. Ich betone das, weil ich schon von Leuten angesprochen wurde, ob auf diesem Standort laufend Lkw an- und abfahren werden.“ Kofler umreist das Projekt: „Das Gebäude beherbergt 16 Wohneinheiten, acht Büro- und zwei Geschäftseinheiten. Es wird ein Parkdeck mit 49 überdachten Abstellplätzen sowie 30 weitere im Freien geben.“

Mit den Bauarbeiten für das Projekt „Das Ortenburger“ wurde begonnen © KLZ / Martina Pirker

Zurück zu Fercam: Bozen ist der Hauptsitz des Unternehmens, das in 21 Ländern mit eigenen Niederlassungen und einem dichten Netz von Korrespondenten weltweit vertreten ist. Es bietet in den verschiedenen Transport- und Logistikbereichen spezialisierte Dienstleistungen an. Dazu zählen Straßen- und Schienenverkehre, Air & Ocean für den Import und Export von Luft- und Seetransporten mit eigenen Verzollungsbüros, Special Services für Kunst- und Messelogistik, sowie Umzüge, Archivdienste und Dokumentenverwaltung. 2022 erwirtschaftete Fercam einen Umsatz von 1,128 Milliarden Euro. In Österreich ist Fercam Austria mit Sitz in Kundl an weiteren vier Standorten, nämlich in Brunn am Gebirge, Seeboden, St. Pölten und Salzburg vertreten.

„In der Seebodener Niederlassung wirkt ein junges, stark expandierendes, internationales Mitarbeiterteam. Am Standort Spittal wird es sich künftig mit Transportmanagement befassen. Dazu zählen Akquise und Verkauf von weltweiten Transportaufträgen, zumal Fercam Austria neben Straßentransporten auch Luft- und Seefracht, Kombiverkehre Straße-Schiene und Straße-Seefahrt abwickelt“, sagt Unternehmenssprecherin Karin Mahl. Bereits im Mai wurde angekündigt, die Anzahl der Mitarbeitenden bis zum Jahr 2026 auf 100 aufzustocken.