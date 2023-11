Marc Thomas Merz, der in den 1980er Jahren von Karl Lagerfeld in die Meisterklasse für Mode an der Universität für Angewandte Kunst aufgenommen wurde und unter anderem bei Jil Sander studierte, stellt derzeit in der Galerie Porcia unter dem Titel „Fein Stoff Licht – vom inneren Geheimnis der Natur“ aus. Zu sehen ist ein Gesamtkunstwerk aus zauberhafter Haute Couture, Film- und Fotoschöpfungen, naturräumlichen Interventionen, Floristik und Klangwelten.

Marc Thomas Merz hat unter anderem bei Jul Sander studiert © KK/Stadtgemeinde Spittal

So sind auch kunstvolle Film- und Fotoschöpfungen von Christian Wagner, Naturfotografien von Peter Giesen, eigens für die Ausstellung von Hans Laubreiter komponierte Musik, naturräumliche Interventionen von Erwin Frohmann, Benedikt Kremsner und Karin Wimmeder sowie floristischer Schmuck von Julia Winkler zu bewundern. Rund 200 Besucher aus Deutschland, der Schweiz und ganz Österreich waren bei der Vernissage anwesend, um das lang ersehnte Comeback des einst als Mode-Messias gefeierten Marc Thomas Merz zu erleben. Die Gewänder, als Geschenk an Mutter Erde, soll dem Besucher die wunderbare Dimension der Natur näherbringen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Jänner zu folgenden Zeiten geöffnet: Sa und So 11-14 Uhr, Mi 13-16 Uhr, Do 13-18.30 Uhr, Fr 10-12 Uhr oder nach Vereinbarung unter 0681-20383395. Galeriebesucher werden gebeten, vor Ausstellungsbesuch in das Kulturamt Spittal (04762) 56 50 222 zu kommen.