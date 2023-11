Die Renovierungs-Arbeiten beim Biotop im Stadtpark in Spittal sind Teil des Projektes „Makeover einer Dame“, welches eine Vielzahl an Ideen beinhaltet, um die Innenstadt zu verschönern und für Besucher attraktiver zu gestalten. Im Gemeinderat wurde dafür bereits Anfang des Jahres ein positiver Beschluss gefasst, die Umgestaltung des Biotops startete Mitte Oktober. Für die erste Umbau-Phase wurde eine Investition von rund 33.000 Euro angekündigt, die Hälfte davon wurde über Förderungen finanziert.

„Im Zuge unserer bisher gesetzten Schritte zur Attraktivierung der Innenstadt haben wir nun auch das brach liegende Biotop im Stadtpark erneuert und revitalisiert“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer. Geplant war, die Fläche mit Sand, Sitzgelegenheiten, einer Kiesfläche und Wasserpflanzen in einen „City Beach“ mit Strand-Charakter zu verwandeln. In den vergangenen Wochen wurde das Biotop ausgebaggert, mit einer neuen Folie versehen, umgestaltet und bepflanzt. Eine Brücke, ein Steg und eine Liegewiese sollen zum Verweilen einladen. Die im Biotop lebenden Fische wurden in den Teich des Stadtfriedhofs übersiedelt. Im Frühjahr 2024 sollen alle noch ausständigen Arbeiten abgeschlossen sein.