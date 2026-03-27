Bald kommt der Osterhase
Festliche Eröffnung des Ostermarktes im Rathaus
Die Osterverkaufsausstellung im Rathaus Wolfsberg wurde feierlich eröffnet. Diese Ausstellung wird von der „Gemischten Trachtengruppe Wolfsberg“ unter Obfrau Sieglinde Talker seit knapp 40 Jahren organisiert. Die letzten 20 Jahre davon im Rathaus. Wegen der wetterbedingten Absage des KuKUMa gab es den tollen Auftritt des Schulchores der Bildungswelt Wolfsberg, unter der Leitung von Birgit Bäck, sowie der Schüler der Musikschule Wolfsberg, Leitung Daniel Weinberger, ebenfalls im Rathaus.