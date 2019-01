Verantwortliche auf der Koralpe erarbeiten neuen Masterplan mit Ganzjahresplänen. Demnächst soll eine „WISBI-Strecke“ eröffnen, an einer Vollbeschneiung wird gearbeitet.

Entlang der Burgstallofenbahn soll demnächst eine „WISBI-Strecke“ eröffnet werden © Koralpe

Mit Jahresende standen auf der Koralpe einige Veränderungen an. Heinz Worofka beendete seine Geschäftsführertätigkeit mit 31. Dezember. Seither brodelt die Gerüchteküche. Jedenfalls – so viel steht fest – soll der Winterbetrieb auf der Koralpe wie gewohnt weiterlaufen. Auch Dietmar Riegler bleibt als Eigentümer der Koralpe erhalten, ebenso der Betriebsleiter Kurt Huber und Karin Pucher als Office-Managerin. Neu ist allerdings die Eingliederung von Marion Resch in das Führungsteam der Koralpe. Sie wird künftig als Tourismus- und Marketingmanagerin agieren und mit neuen Ideen zur Belebung des Hausbergs der Lavanttaler beitragen.

